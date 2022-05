Allarme cinghiali a Roma, installate le prime reti di contenimento

Installate le reti di contenimento dei cinghiali in alcune zone di Roma dove sono state più frequenti le incursioni degli animali.

Nel Municipio XV è partito il piano voluto dal Campidoglio per arginare l'arrivo degli ungulati. Presto sarà dato seguito anche all'ordinanza della Regione Lazio contro la peste suina dopo il caso zero al parco dell'Insugherata. L'assessore all'Ambiente e ai Rifiuti di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi, avrebbe dato disposizione ad Ama di mappare la posizione dei cassonetti su cui intervenire, eventualmente, con altre recinzioni. In ogni caso il piano dovrebbe essere discusso domani in una riunione tra l'assessorato e la partecipata.