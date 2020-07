Roma, pericolo Covid a Trastevere: "Sputano su maniglie e citofoni per infettarti vestiti da Arancia Meccanica"

"Arrivano dalla periferia, girano in bande e vestono tutti uguali come in Arancia Meccanica". Schiamazzi fino a tarda notte, atti di vandalismo e ritorsioni contro gli abitanti che provano a far valere le loro ragioni. È la descrizione choc delle notti in zona Trastevere, a Roma. La denuncia al Corriere della Sera arriva da Fiorenza Cipollone, costumista per il cinema e la televisione. "Il minimo che possono fare è pisciarti sulla porta. Se protesti ti sputano su maniglie e citofoni, con la speranza di attaccarti il Covid".