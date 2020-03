Coronavirus, posti di blocco a Roma: tutte le “scuse” di chi esce da casa

C'è chi prende il sole nel parco e scrive nell'autodichiarazione che è uscito per fare la spesa, chi invece fa attività fisica a chilometri da casa, fino a chi esce per lavoro quando potrebbe farlo da casa. "Dritto e Rovescio" ha seguito la polizia di Roma nei controlli effettuati per verificare il rispetto delle misure messe in atto per l'emergenza coronavirus.

Gli agenti fanno controlli incrociati sui tempi di percorrenza e le dichiarazioni rilasciate dai cittadini, anche con l'aiuto della centrale operativa. "L'idraulico è un lavoro necessario, il rappresentante si può fare tranquillamente da casa", spiega un'agente a un automobilista che chiede a quanto ammonta la sanzione. "Nessuna multa per chi non rispetta il decreto - chiarisce la poliziotta - ma la denuncia per aver violato l'art. 650 del codice penale".