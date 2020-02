Coronavirus, i 20 turisti ricoverati allo Spallanzani saranno dimessi: erano entrati in contatto con i due contagiati

Saranno dimessi giovedì mattina dall'ospedale Spallanzani di Roma i 20 cittadini cinesi che avevano viaggiato con i coniugi risultati positivi al coronavirus e attualmente in terapia intensiva. Lo si apprende da fonti sanitarie. Il gruppo era stato isolato in via precauzionale per un periodo di quarantena che è terminato. I test su di loro, effettuati più volte, hanno sempre dato esito negativo .

In totale nell'ospedale romano sono stati valutati 64 pazienti dall'inizio dell'emergenza, di questi 46 sono stati dimessi dopo l'accertamento. Restano ricoverate 18 persone: 3 sono casi confermati (la coppia cinese e il giovane italiano proveniente dalla Cecchignola), 14 sono pazienti sottoposti a test per la ricerca del coronavirus in attesa di risultato, mentre un solo paziente rimane comunque ricoverato per altri motivi clinici. Dei tre contagiati, il ricercatore emiliano risultato positivo al test è in buone condizione generali, e soprattutto, non presenta febbre. Restano stabili e in isolamento in terapia intensiva i due coniugi cinesi provenienti da Wuhan.