Coronavirus, dimessi a Roma i due cinesi di Wuhan: "Grazie Italia" 

Sono stati dimessi dall'ospedale romano San Filippo Neri i due cinesi di Wuhan, primi casi di contagio da coronavirus in Italia. I due, marito e moglie, hanno infatti terminato anche la riabilitazione dopo essere stati curati allo Spallanzani. "Sono in ottime condizioni - assicura l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato - e hanno preannunciato una lettera di ringraziamento alle strutture sanitarie che li hanno salvati e assistiti". Segui in tempo reale tutti gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus cliccando qui