Coronavirus, cambiano controlli in Vaticano: più distanza tra fedeli

In quelle che sembrano misure legate all'emergenza coronavirus, sono scattate nuove disposizioni per i controlli in Vaticano. Per accedere a piazza San Pietro, dove alle 12 Papa Francesco terra' l'Angelus, le forze di sicurezza fanno ora in modo che ci siano file più ordinate agli ingressi. I pellegrini vengono controllati uno alla volta garantendo una distanza di diversi metri tra chi viene controllato e le persone che sono dietro.

Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui