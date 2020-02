Coronavirus, atterrato a Pratica di Mare l'aereo con gli italiani da Wuhan​​​ | Un connazionale con febbre rimasto in Cina

E' atterrato intorno alle 10 all'eroporto militare di Pratica di Mare (Roma) l'aereo militare con a bordo i 56 italiani finora bloccati nella cinese di Wuhan a causa del coronavirus. I nostri connazionali resteranno in quarantena nel campus olimpico della Cecchignola per due settimane, il tempo massimo di incubazione del virus.

I connazionali, accompagnati dal viceministro della Salute Pierpaolo Silieri, hanno viaggiato su un Boeing 767 del quattordicesimo stormo dell'Aeronautica militare, equipaggiato per l'assistenza sanitaria , con medici e infermieri a bordo. Il volo avrebbe dovuto comprendere un numero maggiore di passeggeri, ma in 10 hanno deciso di non partire.

I controlli e il trasferimento Ora nell'aeroporto di Pratica di Mare saranno sottoposti a controlli nell' area di biocontenimento allestita nelle tende militari. Quelli che dovessero manifestare sintomi da contagio da coronavirus saranno portati all' ospedale Spallanzani. Gli altri saranno trasferiti in pullman , scortati da polizia e carabinieri, alla Cecchignola.

Italiano con la febbre rimasto a Wuhan Uno degli italiani non è potuto salire sull'aereo diretto a Roma perché aveva la febbre. Lo si apprende da fonti diplomatiche che spiegano come i protocolli sanitari internazionali vietino di salire a bordo a chi mostra sintomi che potrebbero essere riconducibili al coronavirus, per la tutela degli altri passeggeri. Il connazionale, assicurano le fonti, è seguito attentamente da personale medico, dell'ambasciata e del ministero degli Esteri cinese. L'unità di crisi della Farnesina è in stretto contatto con la famiglia.

Guerini: "Grazie alle Forze Armate sempre pronte" "Atterrato a Pratica di Mare l'aereo militare che ha riportato a casa i nostri connazionali da Wuhan. Ora riceveranno ogni assistenza nelle strutture allestite dalla Difesa per l'emergenza. Grazie alle donne e agli uomini delle Forze Armate che come sempre si fanno trovare pronti". Lo ha scritto su Twitter il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini.

Rafforzamento team medici porti-aeroporti In queste ore si sta inoltre procedendo al rafforzamento degli organici del personale medico nei porti e negli aeroporti italiani e sono allo studio misure finalizzate al controllo anche sui voli di transito indiretti dalla Cina. Si tratta di alcune delle azioni sulle quali sta lavorando il ministero della Salute.