Coronavirus, le autorità utilizzano le maschere dei medici: in Cina esplode la rabbia social

Esplode la rabbia in Cina per la gestione dell'epidemia da coronavirus. Una serie di immagini diffuse sui social mostrano le autorità di Wuhan procurarsi e indossare maschere contro il contagio in dotazione a medici e lavoratori ospedalieri. La frustrazione degli utenti è amplificata dal fatto che gran parte delle maschere, come di altri strumenti, prese dagli esponenti governativi sono state donate agli ospedali per far fronte all'emergenza.