Cina, Croce rossa locale sotto accusa: mascherine non distribuite e fondi non spesi

In Cina la Croce rossa della provincia di Hubei, epicentro dell'epidemia del coronavirus, è nel mirino perché accusata di non aver saputo gestire l'emergenza. In particolare, non avrebbe distribuito in maniere efficiente il materiale medico e i soldi per aiutare i medici impegnati a combattere il virus. La maggior parte delle forniture, infatti, sarebbe rimasta nei magazzini dell'organizzazione.