Coronavirus, a Roma prove di distanziamento nei supermercati: tra le corsie bollini verdi, rossi e gialli

Pavimento tappezzato di bollini in un supermercato romano per garantire il distanziamento tra i clienti. A "Mattino Cinque" si mostra come si è organizzato un punto vendita della Capitale per regolare i movimenti delle persone all'interno del negozio. Tra le corsie e davanti ai banchi dei prodotti ci sono a terra cerchi di vari colori, che indicano quanto tempo è consentito sostarci sopra.

Quelli verdi, posti all'ingresso, indicano che non è possibile fermarsi, i clienti devono superare la zona velocemente. Su quelli gialli, distanziati tra di loro di un metro e mezzo, è consentito fare soste brevi, il tempo di prendere ciò che si vuole acquistare, mentre quelli rossi sono posti davanti alle bilance nei reparti di frutta e verdura o davanti alle casse e permettono soste più lunghe per gli avventori del supermercato.