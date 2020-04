Coronavirus, Coldiretti: "E' boom di orti sui balconi"

Coronavirus, la nuova vita degli italiani su balconi e terrazzi IPA 1 di 100 IPA 100 di 100 IPA 100 di 100 IPA 100 di 100 IPA 100 di 100 IPA 100 di 100 IPA 100 di 100 IPA 100 di 100 IPA 100 di 100 IPA 10 di 100 IPA 100 di 100 IPA 100 di 100 IPA 100 di 100 IPA 100 di 100 IPA 100 di 100 IPA 100 di 100 IPA 100 di 100 IPA 100 di 100 IPA 100 di 100 IPA 100 di 100 IPA 100 di 100 IPA 100 di 100 IPA 100 di 100 IPA 100 di 100 IPA 100 di 100 IPA 100 di 100 IPA 100 di 100 IPA 100 di 100 IPA 100 di 100 IPA 100 di 100 IPA 100 di 100 IPA 100 di 100 IPA 100 di 100 IPA 100 di 100 IPA 100 di 100 IPA 100 di 100 IPA 100 di 100 IPA 100 di 100 IPA 100 di 100 IPA 100 di 100 IPA 100 di 100 IPA 100 di 100 IPA 100 di 100 IPA 100 di 100 IPA 100 di 100 IPA 100 di 100 IPA 100 di 100 IPA 100 di 100 IPA 100 di 100 IPA 100 di 100 IPA 100 di 100 IPA 100 di 100 IPA 100 di 100 IPA 100 di 100 IPA 100 di 100 IPA 100 di 100 IPA 100 di 100 IPA 100 di 100 IPA 100 di 100 IPA 100 di 100 IPA 100 di 100 IPA 100 di 100 IPA 100 di 100 IPA 100 di 100 IPA 100 di 100 IPA 100 di 100 IPA 100 di 100 IPA 100 di 100 IPA 100 di 100 IPA 100 di 100 IPA 100 di 100 IPA 100 di 100 Ansa 100 di 100 Ansa 100 di 100 Ansa 100 di 100 Ansa 100 di 100 Ansa 100 di 100 Ansa 100 di 100 Ansa 100 di 100 Ansa 100 di 100 Ansa 100 di 100 Ansa 100 di 100 Ansa 100 di 100 Ansa 100 di 100 Ansa 100 di 100 Ansa 100 di 100 Ansa 100 di 100 Ansa 100 di 100 Ansa 100 di 100 Ansa 100 di 100 Ansa 100 di 100 Ansa 100 di 100 Ansa 100 di 100 Ansa 100 di 100 Ansa 100 di 100 Ansa 100 di 100 Ansa 100 di 100 Ansa 100 di 100 Ansa 100 di 100 Ansa 100 di 100 leggi dopo slideshow ingrandisci I più fortunati hanno terrazzi (privati o condominiali) dove passare qualche minuto della loro giornata senza infrangere i divieti. Ma anche i balconi sono merce molto ambita in questo periodo di quarantena. E così la socialità degli italiani, quelli bravi che rispettano le regole, si modifica e si trasferisce in queste piccole pertinenze.

Non solo piante d'arredo e fiori: la quarantena indotta dall'emergenza coronavirus ha fatto registrare un boom anche per la coltivazione di orti sui balconi e sui terrazzi degli italiani. E' quanto emerge da un monitoraggio della Coldiretti, in cui si evidenzia un'impennata degli acquisti di semi, piantine, fertilizzanti e strumenti domestici per la coltivazione.