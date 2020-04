Coronavirus, Palazzo Chigi: "Sulle riaperture nessuna ipotesi definitiva"

In questi giorni circolano numerose ipotesi, con tanto di date, sulle possibili riaperture nel Paese. In alcuni casi si tratta di ipotesi che non hanno alcun tipo di fondamento, in altri di ipotesi che sono ancora allo studio e quindi non possono essere in alcun modo considerate definitive. Lo precisa Palazzo Chigi sottolineando che le decisioni sull'allentamento del lockdown saranno comunicate dopo la conclusione dei lavori della task force.