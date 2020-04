Coronavirus, Oms lancia l'allarme: "In Africa +60% morti in 7 giorni"

"Nell'ultima settimana i casi confermati di coronavirus in Africa sono aumentati del 51% e le morti accertate del 60%", ma in mancanza di kit per i test "è verosimile che i numeri siano più alti". Lo ha detto il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Dalla prossima settimana, ha annunciato, saranno distribuiti in Africa un milione di kit per fare i tamponi. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus cliccando qui