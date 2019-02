Colpito da proiettile a Roma, Manuel Bortuzzo rimarrà paralizzato

"C'è una lesione midollare completa. Questo purtroppo vuol dire che al momento consideriamo che non possa esserci una ripresa funzionale del movimento delle gambe". Lo ha detto il professore Alberto Delitala , direttore del Dipartimento di Neuroscienze del San Camillo di Roma, in merito alle condizioni di Manuel Bortuzzo , il 20enne nuotatore di Treviso ferito da un colpo di arma da fuoco davanti a un pub.

"La possibilità di riacquisto del movimento delle gambe con le conoscenze mediche attuali non è possibile", ha aggiunto Delitala.



Scambio di persona è l'ipotesi più accreditata - Intanto è stata ascoltata più volte dagli investigatori Martina, la fidanzata del ventenne ferito la notte tra sabato e domenica all'Axa, nel quadrante sud di Roma. Attraverso il suo racconto gli investigatori della squadra mobile stanno cercando di acquisire dettagli utili per risalire ai due uomini a bordo dello scooter da cui sono stati esplosi i colpi di pistola. Al momento lo scambio di persona rimane l'ipotesi più accreditata. Non sarebbero infatti emerse liti o attriti avuti recentemente dal ragazzo.