Ciampino, rogo di rifiuti in un impianto di smaltimento: aeroporto chiuso parzialmente

Dalle 8:45, tre squadre dei vigili del fuoco, due autobotti, un'autoscala e il carro schiuma stanno intervenendo in via Enzo Ferrari 105. Le fiamme - fanno sapere i pompieri della Capitale - hanno provocato una densa colonna di fumo, visibile anche dall'esterno. Polizia di Stato e Polizia di Roma Capitale sono sul posto. Secondo quanto riporta la Repubblica, il rogo ha causato la chiusura parziale dell'aeroporto.

Stando all'edizione romana online del quotidiano, "il fumo è arrivato alle piste e la visuale non è ottimale per atterraggi e decolli". Per questo, alcuni voli sono stati dirottati e altri sono partiti in ritardo.