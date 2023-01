30 gennaio 2023 00:11

Milano, incendio in una fabbrica di rifiuti plastici: nessun ferito

Incendio a Milano in una fabbrica di rifiuti plastici fortunatamente senza feriti. Il rogo è scoppiato nel piazzale della ditta Tregenplast a Cassina dei Pecchi (Città Metropolitana di Milano), in via Galilei 6, e ha coinvolto un cumulo di circa 80mq di rifiuti plastici. Sul posto nove squadre dei Vigili del Fuoco, sette del Comando di Milano e due di quello di Monza, insieme a Carabinieri, 118 e Arpa. Nessuna persona è rimasta coinvolta, l'incendio è sotto controllo, riferiscono i Vigili del Fuoco.