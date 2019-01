14 gennaio 2019 12:42 Cesare Battisti è in Italia: atterrato a Ciampino il volo dalla Bolivia | A Rebibbia in isolamento diurno Il terrorista dovrà scontare la pena dellʼergastolo ostativo, cioè senza la possibilità di ottenere sconti di pena

Cesare Battisti è arrivato in Italia. L'aereo, proveniente dalla Bolivia, su cui viaggiava il terrorista è atterrato alle 11:36 allo scalo romano di Ciampino. Battisti è stato arrestato sabato a Santa Cruz de La Sierra. Per l'ex leader dei Pac, condannato all'ergastolo, ora si aprono le porte del carcere di Rebibbia. Ad attendere Battisti il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, e il titolare del Viminale, Matteo Salvini.

Sceso dall'aereo senza manette - Cesare Battisti è sceso, senza manette, accennando anche un sorriso dall'aereo che lo ha riportato in Italia dalla Bolivia. Ha rivolto qualche parola agli agenti che lo tenevano sotto braccio. E' stato quindi portato all'interno di una saletta dello scalo romano.



Ergastolo senza benefici - Cesare Battisti rientra nei casi dell'ergastolo ostativo, ossia senza la possibilità di ottenere benefici nell'esecuzione della pena, almeno se le condizioni non mutano. Lo hanno spiegato il procuratore generale di Milano Roberto Alfonso e il sostituto pg Antonio Lamanna, sottolineando inoltre come siano ancora in corso indagini per individuare la rete di fiancheggiatori che ha permesso e facilitato la latitanza di Battisti. Sarà in cella da solo, per sei mesi di isolamento diurno. Non è escluso che venga poi trasferito in un altro penitenziario italiano di massima sicurezza.

Salvini: "Giornata storica per l'Italia" - "Finalmente l'assassino comunista Cesare Battisti torna nelle patrie galere. Giornata storica per l'Italia, state con noi". Così Salvini ha scritto su Twitter trasmettendo l'arrivo di Cesare Battisti in Italia dalla Bolivia. "Ci sono voluti 37 anni per vedere qui questo balordo che mi sembrava sogghignante nonostante i morti che ha sulle spalle. Comunque, una bella soddisfazione", ha aggiunto.



"In carcere un assassino che non ha mai chiesto scusa" - "A nome di 60 milioni di italiani ringrazio le forze dell'ordine. Il clima è cambiato, chi sbaglia paga. Va in carcere un assassino, un delinquente che non ha mai chiesto scusa", ha aggiunto il vicepremier nella conferenza stampa approntata sulla pista dell'aeroporto di Ciampino. L'arresto di Cesare Battisti, ha quindi sottolineato, non è un "punto d'arrivo ma un punto partenza. Sono sicuro che le forze dell'ordine, con i servizi d'intelligence, potranno riassicurare alle galere altre decine di delinquenti, vigliacchi e assassini che sono in giro per il mondo a godersi la vita".

Cesare Battisti è in Italia, atterrato a Ciampino il volo dalla Bolivia Ansa 1 di 13 Ansa 2 di 13 Ansa 3 di 13 Ansa 4 di 13 Ansa 5 di 13 Ansa 6 di 13 Ansa 7 di 13 Ansa 8 di 13 Tgcom24 9 di 13 Tgcom24 10 di 13 Ansa 11 di 13 Ansa 12 di 13 Ansa 13 di 13 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci