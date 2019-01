Battisti, oggi lʼarrivo in Italia: sarà preso in consegna da Salvini e Bonafede | In cella da solo e sei mesi in isolamento

In cella da solo e sei mesi di isolamento diurno - Subito dopo il suo arrivo allo scalo romano di Ciampino, l'ex leader dei Pac sarà dunque trasferito nel carcere di Rebibbia e collocato nel circuito di alta sicurezza riservato ai terroristi. Resterà in cella da solo per sei mesi di isolamento diurno.



Sconterà l'ergastolo senza benefici - "Cesare Battisti sconterà la pena che gli è stata comminata dalla giustizia italiana: l'ergastolo!", ha detto il Guardasigilli Alfonso Bonafede. Come spiegato dal procuratore generale di Milano Roberto Alfonso e il sostituto pg Antonio Lamanna, Battisti rientra nei casi dell'ergastolo ostativo, ossia senza la possibilità di ottenere benefici nell'esecuzione della pena, almeno se le condizioni non mutano.



Salvini: "Pacchia finita" - "Ringrazio per il grande lavoro le forze dell'ordine italiane e straniere, la polizia di Stato, l'Interpol, l'Aise e tutti coloro che hanno lavorato per la cattura di Cesare Battisti, un delinquente che merita di finire i suoi giorni in galera - ha commentato il ministro dell'Interno Matteo Salvini - . Il mio primo pensiero va ai famigliari delle vittime di questo assassino, che per troppo tempo si è goduto una vita che ha vigliaccamente tolto ad altri, coccolato dalle sinistre di mezzo mondo. E'finita la pacchia".