Cerveteri, ripreso al supermercato perché senza mascherina sputa a una donna: il video

A Cerveteri un uomo è stato ripreso dalle telecamere di un supermercato mentre sputa in faccia ad una donna che lo avevo sgridato per essere senza mascherina. A “Pomeriggio Cinque” la denuncia della donna: “Io ho segnalato ai commessi ma all’ingresso non c’era nessun controllo”. Quando la cliente ha poi approcciato l’uomo dicendogli di indossare una protezione, lui le si è avvicinato sputandole addosso. La donna ha poi denunciato il tutto alle autorità e si è recata al pronto soccorso chiedendo di essere testata il coronavirus. A quel punto l’ennesima beffa: la cliente avrebbe dovuto andare in un altro ospedale perché lì in quel momento avevano finito i tamponi.