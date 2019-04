Caso Emanuela Orlandi, svolta del Valicano: avviata un'indagine interna

Pietro Orlandi: "Svolta importante" - "Nei mesi scorsi abbiamo incontrato, io e in alcune occasioni anche il mio avvocato, il segretario di Stato, Pietro Parolin, con il quale abbiamo parlato del caso di Emanuela e abbiamo presentato le nostre richieste", ha spiegato Pietro Orlandi, fratello di Emanuela. "Dopo 35 anni di mancata collaborazione - ha aggiunto - l'avvio di un'indagine è una svolta importante".



Legale della famiglia: "Accertamenti in fase operativa" - "Nei giorni scorsi - ha spiegato l'avvocato Sgrò - il promotore di giustizia del Tribunale vaticano, Gian Piero Milano, a margine di un incontro pubblico, aveva dichiarato che il Vaticano si stava occupando della vicenda. Come legale dei familiari, ho chiesto informazioni e ho avuto conferme ufficiali del fatto che tramite il tribunale e tramite la gendarmeria vaticana sono state avviate le indagini. Posso dire che gli accertamenti sono già in una fase operativa".