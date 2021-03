"C'è la gente che muore e qui facciamo burocrazia": la telefonata di fuoco tra l'imprenditore delle mascherine e Arcuri 

"C'è la gente che muore e qui facciamo burocrazia". Sono aspri i toni con cui l'imprenditore italiano Filippo Moroni, da 4 anni in Cina, si rivolge all'allora commissario all'emergenza Domenico Arcuri: è il 16 marzo 2020, l'Italia è in pieno lockodwn e i dpi sono introvabili. Moroni offre al telefono 10 milioni di mascherine dalla Cina in cinque giorni. Ma si scontro con un muro... di burocrazia. E' questo il contenuto esclusivo che è stato diffuso dal programma Le Iene.