Bracciante morto a Latina, il titolare dell'azienda è indagato per omicidio colposo

"Avevo avvisato il lavoratore di non avvicinarsi al mezzo, ma lui ha fatto di testa sua. Una leggerezza, purtroppo". Ai microfoni del Tg1 ha parlato invece il padre di Antonello Lovato, il datore di lavoro indagato per omicidio colposo. Per l'uomo si è trattata di "una leggerezza": una frase che ha scatenato indignazione anche contro lo stesso tg che ha mandato in onda le sue dichiarazioni. Il titolare dell'azienda, ai carabinieri, avrebbe detto di aver abbandonato Singh agonizzante e senza un braccio per paura di avere guai con la giustizia dato che il 31enne lavorava in nero e non aveva permesso di soggiorno. "C'è dispiacere perché è morto un ragazzo sul lavoro e non dovrebbe

mai succedere. È costato caro a tutti", ha aggiunto Lovato.