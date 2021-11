Bimbo ucciso dal padre a Viterbo, la madre: "Dolore devastante, senza Matias non tornerò in quella casa"

Facebook

"Il dolore è devastante. Non tornerò più in quella casa, non voglio più entrarci. Non riesco a pensare a cosa sia potuto succedere quel giorno terribile lì dentro". E' stata dimessa dall'ospedale, dove era stata ricoverata in stato di shock dopo l'uccisione del figlio Matias, 10 anni, per mano del padre Mirko Tomkow, 44 anni, ma Marjola Rapaj, 32, non riesce a riprendere in mano la sua vita. Al momento, la donna vive dalla sorella Marcela e torna su quel tragico fatto accaduto a Vetralla, nel Viterbese, in un'intervista a Il Messaggero.