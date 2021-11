Vetralla, lo zio di Matias in ospedale con un coltello: "Ditemi dov'è Mirko che lo ammazzo"

Facebook

"Ditemi dov'è Mirko che lo ammazzo". In preda all'ira, lo zio del piccolo Matias, ucciso dal padre Mirko Tomkow nella sua casa a Vetralla, nel Viterbese, ha fatto irruzione all'ospedale di Belcolle. Secondo quanto emerso, Ubaldo Marcelli si è presentato con un coltello in mano, chiedendo a tutti dove fosse l'indagato. L'uomo è stato fermato dai carabinieri, sedato e ricoverato in stato di shock.