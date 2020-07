Bimbo messo in vendita dal padre a Ostia, lo sfogo della madre 19enne: "Non sospettavo nulla"

"Non ho mai sospettato nulla, non immaginavo le sue intenzioni, sono usciti altre volte da soli". Non si dà pace la mamma del bimbo di due anni che domenica il padre ha tentato di cedere per prestazioni sessuali ai bagnanti sul lungomare di Ostia (Roma). La giovane, 19enne e un altro figlio neonato, vuole riabbracciare il piccolo, che è stato affidato a un tutore dal Tribunale dei minori ed è sotto osservazione per capire se in passato ha già subito abusi. Il padre, invece, è in isolamento a Regina Coeli in attesa dell'interrogatorio di garanzia. A rischio la potestà genitoriale.