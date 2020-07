Ostia, sotto shock il bimbo messo "in vendita" dal padre: non riesce a parlare | La madre: "Voglio vederlo"

Non parla, piange e basta il bambino rom offerto dal papà ai turisti in cambio di denaro a Ostia. Il piccolo, che si è scoperto avere 3 anni, è ancora in ospedale, è spaventato e si ritrae davanti alle figure maschili. I medici che lo hanno in cura, spiega Il Messaggero, stanno cercando di capire se il mutismo sia legato allo shock o a una patologia e stanno eseguendo degli accertamenti sul suo stato di salute. La madre, intanto, si è presentata alla Compagnia Pronto Impiego della Guardia di Finanza con la nonna e una zia e ha detto: "È mio figlio, dove sta, voglio vederlo".