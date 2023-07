Anzio (Roma), allieva del circolo di vela denuncia: "Violentata dal maestro" | Il club Tevere Remo chiede ai soci massima riservatezza

La giovane, un amico coetaneo e D'Amico escono di notte dalla foresteria dove gli allievi dormono durante il corso estivo. L'istruttore li porta nella sua casa al mare a Lavinio, violando così una delle regole del Circolo Canottieri Tevere Remo che impedisce agli insegnanti di fare uscire di notte gli allievi minorenni. Da lì iniziano a bere, il ragazzo si addormenta e il 23enne violenta la 15enne, che al mattino, quando l'amico si risveglia e le chiede il bagno, allarmata gli dice: "Sono stata violentata". Il ragazzo capisce che devono andare via e con una scusa porta via l'amica e tornano nella sede del Circolo ad Anzio dove la giovane racconta quanto accaduto ad altri allievi e scrive con un gesso su una lavagna ciò che ha subito. Il mattino seguente è al pronto soccorso per una visita propedeutica alla denuncia.

Quando scoppia il caso, il Circolo di vela in un comunicato interno chiede ai soci "massima riservatezza sull'argomento, evitando di scrivere in chat", spiegando di essere "completamente estraneo alla vicenda". Alla magistratura invece offre "la massima collaborazione".

Il presidente: "Un fulmine a ciel sereno"

"C'è una indagine in corso. Precisiamo che nulla è avvenuto all’interno del Circolo. Abbiamo 40 istruttori per le più svariate discipline e non è mai successo nulla in un secolo e mezzo di storia. Questo è davvero un fulmine a ciel sereno", afferma il professore Daniele Masala, ex olimpionico e 35esimo presidente del Tevere Remo, che è stato preceduto nel suo incarico da principi, baroni, importanti senatori e deputati. "Difenderemo il buon nome del Circolo", spiega Flavio Nicolaisocio del Tevere Remo ed importante penalista romano.