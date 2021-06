Civitavecchia, anziani malmenati e legati ai letti in una Rsa: 17 indagati

da-video

Diciassette tra infermieri e operatori sociosanitari di una Rsa di Civitavecchia sono indagati per maltrattamenti, sequestro di persona e falsità ideologica. Secondo un'indagine dei carabinieri, avrebbero infatti lasciato gli anziani della struttura in stato di abbandono, legandoli ai letti con le lenzuola, lasciandoli sporchi e in alcuni casi malmenandoli, e avrebbero somministrato psicofarmaci senza prescrizioni mediche.