Anagni (Frosinone), uccidono capretta a calci: 12 ragazzi identificati

Per protestare contro l'accaduto, un centinaio di persone hanno partecipato alla manifestazione organizzata nel paese, in provincia di Frosinone, dalle associazioni animaliste. Tra gli organizzatori, l'attivista Enrico Rizzi ha evidenziato che "chi maltratta gli animali spesso ha la consapevolezza che resterà impunito. Le pene previste sono troppo basse".

L'avvocato Giampiero Vellucci, incaricato dai genitori di uno dei ragazzi accusati della morte della capretta, ha dichiarato che il ragazzo non ha ancora ricevuto comunicazioni dalla Procura dei minori e che "non può essere travolto da una gogna mediatica caratterizzata, in taluni casi, da pesantissime minacce che sta avendo non solo il sapore di un anticipato giudizio".