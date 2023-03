Agenzia delle entrate che non fa scontrini, il capo della comunicazione: "Fatto increscioso, interverremo"

Dopo essere stato minacciato e aggredito, Jimmy Ghione di "Striscia la Notizia" è tornato nella sede dell'Agenzia delle Entrate Eur 6 Torrino di Roma, al cui interno si trova un bar che non effettua scontrini ai clienti dal 2018.

L'inviato del tg satirico, in particolare, si è nuovamente recato nella struttura per avere un parere da parte dei dipendenti, alcuni dei quali - come si evince dal servizio mandato in onda - sono stati complici silenti del gestore dell'attività. "Non è giusto, lo scontrino va sempre emesso", ha commentato qualcuno, anche se la maggioranza dei lavoratori non ha voluto rispondere alle domande di Ghione.

"Ciò che è accaduto, oltre a rappresentare un fatto increscioso e bruttissimo, rappresenta un danno d'immagine importante", ha detto il capo della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate Sergio Mazzei, promettendo all'inviato del tg satirico un intervento in tempi brevi.

"Ci tenevo a precisare che non si tratta di un dipendente dell'Agenzia, ma di un soggetto esterno", ha continuato Mazzei. "Già in passato sono stati svolti dei controlli nei confronti dell'esercente".