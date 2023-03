Agenzia delle Entrate, la fuga della guardia giurata mentre Ghione veniva aggredito dal barista

A "Striscia la Notizia" l'immagine inedita dell'agente di sicurezza in fuga dopo le botte e le minacce all’inviato

Pochi giorni fa "Striscia la Notizia" si è occupata del bar sito all'interno della sede dell'Agenzia delle Entrate Eur 6 Torrino, a Roma, che incredibilmente, pur trovandosi all'interno dell'ente che si occupa di tasse, non fa scontrini ai clienti. Nel servizio andato in onda il 21 marzo, l'inviato Jimmy Ghione si è recato sul posto per capire la situazione ed è stato preso a botte, spintoni e minacce dal barista.

Alcuni telespettatori a casa, nel vedere le immagini della violenta aggressione subita dall'inviato e dal cameraman da parte del barista dell'Agenzia delle Entrate di Roma 6, hanno segnalato al Tg satirico la fuga della guardia giurata verso l'uscita difronte alla minaccia dell'uomo: "prendo il coltello e vi ammazzo". L'agente di sicurezza, che sarebbe dovuto intervenire e soccorrere gli aggrediti, difronte alla situazione decide di darsela a gambe.