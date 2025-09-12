Roma, parla l'accumulatrice che tiene in "ostaggio" un condominio di Cinecittà: "C'è chi mi aiuta"

Le parole della donna seguita dai servizi sociali a "Dentro la notizia"
"Mi stanno aiutando". Risponde così, senza farsi riprendere in volto, l'accumulatrice romana che da 25 anni tiene in "ostaggio" i residenti del condominio in cui vive, accatastando oggetti negli spazi comuni del palazzo. Nel garage, nel quartiere di Cinecittà a Roma, c’è di tutto: borse, biciclette, scarpe, piante ancora in vita, gomitoli di lana. E come riportato a "Dentro la notizia", i condomini lamentano rischi sanitari e problemi legati alla sicurezza.
"È molto grave perché ci sono i topi, questa signora mette cose che raccoglie dai secchioni nei garage e nelle terrazze - dicono le vicine di casa -. C'è di tutto, da vestiti, mobili, libri". Nel garage la donna sembra cercare di mantenere addirittura un certo ordine. Tuttavia i suoi oggetti accatastati sottraggono anche diversi posti auto.
Stando a quanto ricostruito dalla trasmissione di Canale 5, la donna vivrebbe sola e a nulla sarebbe servito un intervento dei servizi sociali, i quali negli scorsi anni avrebbero ripulito temporaneamente gli spazi condominiali. Ai microfoni di "Dentro la notizia", senza farsi riprendere in volto, la signora ha ammesso il suo problema e ha detto di essere in contatto costante con gli assistenti sociali, che la stanno aiutando anche per riportare serenità nel condominio.
