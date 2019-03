"Striscia la Notizia" a Latina: pazienti in situazioni critiche al Pronto Soccorso

In seguito ad alcune segnalazioni, le telecamere di "Striscia la Notizia" sono tornate al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Latina, dove i pazienti versano in condizioni piuttosto critiche.



Come mostrano le immagini in onda durante la trasmissione di Canale 5, in ogni corridoio, angolo o panchina disponibile si vedono persone stese sui lettini in attesa di cure mediche. Alcuni ricoverati ricevono assistenza di fronte a un quadro elettrico, mentre altri vengono curati in ambienti particolarmente affollati.



Jimmy Ghione ha chiesto spiegazioni a Giorgio Casati, Direttore Generale della Asl di Latina: "Il grande afflusso di persone è incompatibile con gli spazi fisici che abbiamo a disposizione. Già da un mese abbiamo iniziato i lavori per ampliare il Pronto Soccorso".