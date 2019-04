"I viveri agli italiani", prete della periferia romana cede a Casapound

Nei giorni scorsi Casapound su Facebook e di persona aveva avvisato: "Viveri solo agli italiani; invitiamo il parroco a dare un contributo concreto alle distribuzioni alimentari con cui settimanalmente aiutiamo i nostri connazionali in difficoltà". E il prete di San Gregorio Magno alla Magliana di Roma, accusato di lasciare senza pane e pasta "i poveri del quartiere per colpa dei rom", ha ceduto. "Non posso rischiare che esploda un'altra Torre Maura - spiega don Antonio a La Repubblica. - Ai rom ho distribuito 50 pacchi, ai residenti 120. Ora prima gli italiani".