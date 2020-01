Lavoro, solo il 23% degli occupati è laureato: l'Italia è penultima in Europa

I lavoratori italiani sono tra i peggiori in Europa per livello di istruzione . Secondo i dati Eurostat , solo il 23,4% degli occupati dichiara di avere la laurea (il dato peggiore dopo la Romania) a fronte del 47,2% del Regno Unito, del 43,3% della Francia e del 30,6% della Germania. Il dato medio europeo è del 36,8% . Nel nostro Paese è particolarmente bassa la percentuale che riguarda i lavoratori maschi laureati (18,2%).

Il dato dei maschi - I dati si riferiscono al terzo trimestre del 2019. Il dato è particolarmente basso per i maschi con appena il 18,2% dei lavoratori che risulta laureato e un gap con la media Ue (32,8%) di oltre 14 punti.

La terza media - Se invece si guarda a chi ha al massimo la terza media la quota tra i lavoratori italiani è tra le più alte in Ue con il 29,7%, quasi il doppio della media Ue ( 15,9%). I maschi con il livello di istruzione più basso sono il 35%, oltre un terzo degli occupati.

Il dato annuale sul 2018 - Se si guarda al dato annuale (riferito al 2018) i lavoratori italiani tra i 20 e i 64 anni che hanno al massimo la licenza media sono il 30,1% degli occupati totali a fronte di appena il 16,3% dell'Ue a 28. La percentuale sale tra gli uomini con il 35,2% a fronte del 18,4% in Ue.

Nel 2009 era peggio - Il dato è comunque molto migliore rispetto al 2009 quando gli uomini con al massimo la terza media al lavoro erano il 41,5% degli occupati complessivi. Quanto al livello di istruzione più alto, le persone al lavoro con la laurea sono il 23,1% del totale a fronte del 35,8% nella media Ue.

Le donne hanno un livello di istruzione più alto - Diversa la situazione delle donne con la laurea che in Italia sono il 30,1% delle occupate a fronte del 40,2% in media in Ue. Questo fatto si spiega con il livello medio di istruzione delle donne più alto di quello degli uomini in generale ma anche con il basso livello di occupazione femminile in Italia per cui è più facile che siano le donne più istruite ad entrare nel mercato.

L'organizzazione della scuola - La percentuale dei lavoratori che hanno il diploma nel cassetto si equivale nella sostanza in Italia (46,8%) e nell'Europa a 28 (47,7%) ed è rimasta stabile negli ultimi 10 anni. In conclusioni, in media gli occupati nel nostro Paese hanno un livello di istruzione più basso della media Ue, in parte legato anche alla diversa organizzazione della scuola e dell'università.