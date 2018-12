Lavoro, i giovani d’oggi andranno in pensione a 80 anni: "Servono 41 anni di contributi"

Lo ha detto anche l’uomo dei tarocchi: la pensione non arriverà prima degli 80 anni. La gag dell’inviato a Roma di “Stasera Italia” è solo un espediente per raccontare il dramma dei giovani lavoratori precari di oggi che, facendo pochi calcoli, scoprono che non riusciranno ad avere la pensione prima dell’80esimo anno di età.



“Servono 41 anni di contributi, forse dopo la vecchiaia ci arriverò”, spiega un ragazzo, mentre due colleghi in un negozio di abbigliamento restano dubbiosi sulle risposte da darsi. In chiusura di servizio arriva il suggerimento della conduttrice in studio: “Genitori, dite ai vostri figli adolescenti di fare presto il primo lavoro pagato per versare il primo contributo”.