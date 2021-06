Lavoro, boom di offerte ma gli stipendi sono bassi

Con l'arrivo dell'estate, nelle ultime due settimane si è assistito a un boom di annunci di lavoro in tutti i comparti, anche quelli più colpiti dalla pandemia. Mancano, però, i lavoratori interessati a ricoprire queste posizioni, come racconta "Stasera Italia".



"Mi è successo che diverse persone scegliessero di optare per il sussidio, una cassa integrazione, piuttosto che mettersi in gioco", spiega all'inviata della trasmissione l'imprenditrice Aurora Minetti. "Stiamo ricercando delle figure specializzate, ma non le troviamo. C'è chi preferisce lavorare in nero e percepire la disoccupazione o il reddito di cittadinanza", le fa eco Jessica Pietra, responsabile di un'agenzia del lavoro.

In realtà, seppur la ricerca di personale estivo dovrebbe superare quella pre Covid del 2019, l'offerta riguarda soprattutto stagisti o lavori comunque pagati poche centinaia di euro.