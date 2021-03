Laurenzana (Potenza) vende case a 1 euro, senza cauzione

Istockphoto

Sono diversi i paesini italiani che hanno aderito al progetto "Case a 1 euro", lanciando così campagne di svendita di immobili per combattere lo spopolamento. Ce n'è uno però che si è distinto dagli altri: è Laurenzana, paese di 1.700 abitanti in provincia di Potenza, in Basilicata, che oltre a concedere le proprietà a un euro ne permette l'acquisto senza cauzione. "Vogliamo aiutare i nuovi arrivati ad acquistare la casa dei loro sogni senza rendere loro difficile seguire procedure noiose e requisiti rigorosi. Ecco perché non chiediamo alcuna garanzia di deposito, contiamo sulla buona fede e sull’impegno degli acquirenti, ma monitoreremo costantemente i lavori in corso e lo stato della ristrutturazione", ha spiegato alla Cnn il sindaco Michele Ungaro.