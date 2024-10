Latina, lancia droga dal balcone ma sotto c'era la polizia: arrestato

La polizia della questura di Latina ha arrestato un 30enne per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. All'arrivo degli investigatori della squadra Mobile il giovane, già noto alle forze dell'ordine in quanto gravato da precedenti, ha tentato di disfarsi di 13 dosi di cocaina, gettandole dalla finestra senza sapere che proprio sotto al balcone erano già appostati gli agenti che, oltre a registrare il movimento, hanno provveduto a recuperare la droga. L'uomo non è riuscito però a liberarsi di tutto lo stupefacente che deteneva in casa, dove sono state recuperate altre 20 dosi di cocaina, quasi mezzo etto di hashish e 1.100 euro in contanti. Parte della droga era custodita all'interno di una cassaforte che è stata portata in questura e lì forzata per prelevare il contenuto.