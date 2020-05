Latina, bracciante chiede mascherina e protezioni al datore di lavoro: licenziato, picchiato e gettato in un canale

Avrebbe chiesto al datore di lavoro mascherina e guanti, dispositivi di protezione individuale per difendersi dal coronavirus e, per tutta risposta, sarebbe stato prima licenziato, poi, dopo aver chiesto di essere pagato per il lavoro svolto, aggredito con calci e pugni e successivamente gettato in un canale. La storia, che arriva da Terracina (Latina) , riguarda un bracciante 33enne di origini indiane. La polizia, su ordinanza del gip del Tribunale di Latina, ha emesso due misure cautelari nei confronti dei titolari dell'azienda agricola, padre e figlio: rispettivamente arresti domiciliari e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Come riporta Latina Today, padre, 52 anni, e figlio, 22, sono ritenuti responsabili, in concorso tra loro e a vario titolo, di estorsione, rapina e lesioni personali aggravate nell’ambito dello sfruttamento di braccianti agricoli stranieri all’interno della loro azienda.

Le indagini sono iniziate quando il 33enne si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale di Terracina con ferite alla testa, fratture e lesioni in varie parti del corpo. L'attività investigativa del commissariato di polizia ha permesso di accertare che il bracciante è stato aggredito dopo aver chiesto i dispositivi di protezione individuale. Dopo esser stato licenziato, il lavoratore avrebbe inoltre chiesto il compenso per il lavoro svolto e a quel punto sarebbe stato minacciato, pestato e gettato in un canale di scolo.

Gli investigatori hanno identificato altri braccianti agricoli al servizio dell'azienda, tutti di origini straniere, e scoperto "un sistematico sfruttamento economico, con condizioni di lavoro difformi alla vigente normativa in materia di sicurezza e sanitaria". Nel corso di un controllo in azienda, nessuno dei braccianti è stato trovato provvisto dei dispositivi a tutela della normativa di sicurezza e dell'igiene, che sono poi stati rinvenuti nelle abitazioni degli indagati.

"Sono questi i motivi per cui sono convinta che la battaglia per la regolarizzazione sia stata una battaglia giusta. La sicurezza è un diritto. Avere un lavoro con orari e paga dignitosi è un diritto. Dove lo Stato non è presente, dove si insinua il caporalato, questi semplici diritti sono negati. Sono orgogliosa di poter dire che questa volta lo Stato ha scelto di esserci e di restituire a queste persone i loro diritti e la loro dignità", commenta così l'accaduto la ministra delle Politiche agricole Teresa Bellanova.