Bellanova commossa: "Regolarizzazioni, da oggi Stato più forte del caporalato"

La ministra Bellanova si commuove in diretta: "Lo Stato è più forte del caporalato" Ansa 1 di 15 Ansa 15 di 15 Da video 15 di 15 Ansa 15 di 15 Ansa 15 di 15 Ansa 15 di 15 Ansa 15 di 15 Ansa 15 di 15 Ansa 15 di 15 Ansa 10 di 15 Ansa 11 di 15 Ansa 12 di 15 Ansa 13 di 15 Ansa 14 di 15 Ansa 15 di 15 leggi dopo slideshow ingrandisci

"Voglio sottolineare un punto per me fondamentale, l'emersione dei rapporti di lavoro. Da oggi gli invisibili saranno meno invisibili". Lo dice una commossa Teresa Bellanova, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, per fare il punto sul decreto Rilancio. "Da oggi lo Stato è più forte del caporalato", aggiunge ministro per le Politiche Agricole parlando dell'articolo 110-bis, la sanatoria per far emergere dal nero i migranti che lavorano nei campi.