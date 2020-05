Conte: decreto Rilancio di 55 mld, è pari a due Manovre

"Il dl Rilancio è di 55 miliardi, pari a due Manovre". Lo afferma il premier Conte in conferenza stampa aggiungendo: "Il governo ha lavorato sapendo che doveva intervenire il prima possibile. E' un testo articolato e complesso, la parola passerà ora al Parlamento per migliorarlo". "C'è una comunità di persone in grande sofferenza, questa è una manovra che può fronteggiare la crisi. Il vostro grido di allarme non c'è mai sfuggito", evidenzia.