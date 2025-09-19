Logo Tgcom24
Cronaca
Riversa sul letto in una pozza di sangue

Latina, 63enne trovata morta in casa dalla badante: per il pm è omicidio

Gli agenti della Squadra mobile e della Scientifica hanno riscontrato che l'appartamento era a soqquadro, probabilmente in seguito a una colluttazione o a un tentativo di furto

19 Set 2025 - 16:01
© Ansa

© Ansa

Una donna di 63 anni è stata trovata senza vita nella sua casa di Latina. La macabra scoperta è stata fatta dalla badante, secondo cui il corpo era riverso sul letto in una pozza di sangue. La donna ha subito chiamato i soccorsi. Gli agenti della Squadra mobile e della Scientifica del capoluogo hanno riscontrato che l'appartamento era a soqquadro, probabilmente in seguito a una colluttazione o a un tentativo di furto. Per il pm non sembrano esserci dubbi che si tratti di un omicidio: "Ci sono state lesioni importanti". Il sostituto procuratore di turno della procura della Repubblica di Latina, ha disposto l'autopsia.

Gli uomini della Scientifica hanno avviato un sopralluogo per raccogliere reperti e tracce utili a chiarire la dinamica dei fatti. Parallelamente, gli investigatori della Questura stanno ascoltando conoscenti e residenti per ricostruire le ultime ore della donna e verificare eventuali movimenti sospetti nell’area.

