L’uomo, morto nel 2023 a oltre novant’anni aveva nominato l’amica unica erede con due testamenti olografi, redatti rispettivamente il 10 maggio e il 10 ottobre 2022. Dopo aver appreso il contenuto delle disposizioni, le tre lontanissime parenti avevano avviato l’azione legale, mettendo in discussione sia la validità dei documenti sia l’autenticità della scrittura e la capacità dell’anziano di esprimere una volontà consapevole.



I testamenti infatti contenevano sia parti prestampate sia altre compilate a mano, cosa che secondo le ricorrenti avrebbe violato le norme del Codice civile. Le cugine avevano inoltre segnalato presunte differenze nella grafia dei due documenti, contestando che fossero stati scritti dal pensionato. Un ulteriore motivo della richiesta di annullamento riguardava le sue condizioni di salute. Le tre donne sostenevano infatti un progressivo deterioramento neurocognitivo, documentato dal Centro Disturbi Cognitivi di Bologna. Su questa base avevano invocato una presunta incapacità di intendere e di volere.