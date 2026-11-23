Lascia 400mila euro all'amica che lo aveva aiutato invece che alle lontane cugine: il giudice dà torto alle parenti
Il giudice riconosce i due testamenti dell'anziano ultranovantenne e la sua capacità di intendere e di volere
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Senza figli e apparentemente senza parenti stretti, un'ultranovantenne aveva lasciato tutti i suoi beni in eredità all'amica che gli era stata accanto e lo aveva assistito negli ultimi anni di vita. Un patrimonio complessivo di circa 400mila euro tra immobili e disponibilità bancarie, che ha destato l'attenzione di tre cugine di quarto grado dell'anziano. Le tre parenti hanno contestato la scelta, chiedendo di ottenere l'eredità, ma il Tribunale di Bologna ha respinto il loro ricorso.
Due testamenti contestati
L’uomo, morto nel 2023 a oltre novant’anni aveva nominato l’amica unica erede con due testamenti olografi, redatti rispettivamente il 10 maggio e il 10 ottobre 2022. Dopo aver appreso il contenuto delle disposizioni, le tre lontanissime parenti avevano avviato l’azione legale, mettendo in discussione sia la validità dei documenti sia l’autenticità della scrittura e la capacità dell’anziano di esprimere una volontà consapevole.
I testamenti infatti contenevano sia parti prestampate sia altre compilate a mano, cosa che secondo le ricorrenti avrebbe violato le norme del Codice civile. Le cugine avevano inoltre segnalato presunte differenze nella grafia dei due documenti, contestando che fossero stati scritti dal pensionato. Un ulteriore motivo della richiesta di annullamento riguardava le sue condizioni di salute. Le tre donne sostenevano infatti un progressivo deterioramento neurocognitivo, documentato dal Centro Disturbi Cognitivi di Bologna. Su questa base avevano invocato una presunta incapacità di intendere e di volere.
La decisione del tribunale
La giudice Laura Fioroni, della prima sezione civile del Tribunale di Bologna, dopo aver esaminato gli atti e disposto una consulenza grafologica, ha confermato che la scrittura dei due testamenti apparteneva all’anziano e la presenza delle diciture prestampate non influiva nelle sue disposizioni finali. Il Tribunale ha respinto anche la contestazione relativa alle condizioni di salute. Dalle testimonianze erano emersi alcuni episodi di disorientamento e difficoltà nella gestione delle attività quotidiane, compatibili con l’età avanzata del pensionato e con i suoi problemi di salute documentati. Elementi tuttavia non sufficienti a provare l’incapacità di comprendere le proprie decisioni nel momento in cui aveva redatto i due testamenti. Così l'istanza delle tre cugine è stata rigettata e l'amica dell'anziano si è vista confermata l'eredità.