Lampedusa, Totò Martello: “La politica continua a fare confusione tra profughi e migranti economici”

"Continuo a non capire l'atteggiamento della politica italiana ed europea perché si continua a fare confusione tra quello che stiamo vivendo con gli sbarchi a Lampedusa e quello che sta accadendo in Afghanistan". Così Totò Martello, il sindaco di Lampedusa, a "Morning News". "L'Europa non vuole parlare dei migranti economici che arrivano in Italia e nessuno si mobilita. Oggi - considera - che abbiamo un problema di profughi tutti si stanno mobilitando".

Secondo il primo cittadino dell'isola siciliana da sempre punto di sbarco per i migranti clandestini bisogna fare una distinzione senza confondere le situazioni. "Il problema dei migranti economici riguarda l'Italia e quando i politici dicono che dobbiamo battere i pugni contro l'Europa, dovrebbero sapere che l'Unione Europea si occupa solo dei rifugiati", conclude Martello.