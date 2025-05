Lampedusa, 283 migranti arrivati in 24 ore

Sono 283 i migranti arrivati nelle ultime 24 ore a Lampedusa. Gli ultimi 40 all'alba di oggi: a soccorrere il barchino di 10 metri con a bordo eritrei, pakistani, bengalesi, egiziani e siriani è stata una motovedetta della guardia di finanza. Il gruppo ha riferito d'essere partito da Zawya, in Libia, pagando 7mila dollari a testa per la traversata. All'hotspot di contrada Imbriacola, nonostante i continui trasferimenti con traghetti e voli aerei, ci sono al momento 915 ospiti, compresi 96 minorenni non accompagnati.