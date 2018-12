“A Lampedusa continuano gli sbarchi, non è vero che sono terminati”. È la rivelazione di Salvatore Martello, sindaco dell’isola al centro delle cronache sull’immigrazione da molti anni. Ai microfoni di “Quarta Repubblica” il primo cittadino spiega che l’emergenza non è finita. “Le barche, quando arrivano vengono numerate e c’è la data: dall’inizio dell’anno avremo avuto tra i 250 e i 300 sbarchi”, ha precisato.



“Abbiamo avuti anche dieci, dodici piccoli sbarchi in una notte, quando il tempo era bello”, ha spiegato il medico di Lampedusa Pietro Bartolo raccontando le testimonianze dei ragazzi di fronte agli avvertimenti. “Sappiamo che possiamo morire ma forse ce la facciamo. È per quel forse che partiamo”, ha aggiunto Bartolo riportando le parole dei migranti. “Nonostante quello che si dice, i morti sono aumentati perché non c’è nessuno che va oltre il Mediterraneo a salvarli."