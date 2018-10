A Lampedusa continuano ad arrivare migranti, il sindaco: “Non è cambiato nulla”

Sono principalmente tunisini gli ultimi migranti che arrivano a Lampedusa. Nonostante le imbarcazioni delle ONG non coprano più la tratta nordafrica-Italia meridionale, il numero di barche cha attraccano a Lampedusa è addirittura aumentato. Sì perché, ora, arrivano imbarcazioni più piccole, con 15-20 persone a bordo, ma con ben più frequenza. Il sindaco Salvatore Martello ha sporto più volte denuncia per questa situazione: “Non è cambiato nulla rispetto a ciò che succedeva prima. Dal primo gennaio sono arrivati tremila migranti, ma il governo non fa nulla”. Inoltre i tunisini che arrivano ricevono quasi tutti un decreto d’espulsione anche se non si arrendono: “Se mi cacciano via, provo a tornare”