Lamezia Terme, 14enne pianifica aggressione con coltello alla docente: fermato dai carabinieri

Tragedia sventata all'Istituto comprensivo Nicotera-Costabile di Lamezia Terme. Uno studente di 14 anni avrebbe pianificato un'aggressione con coltello ai danni della sua docente di italiano. Il minore avrebbe organizzato l'azione su un gruppo Telegram. Proprio grazie ai messaggi scambiati sulla piattaforma di messaggistica i carabinieri sono riusciti a intervenire e a fermarlo. Il ragazzino avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. Secondo quanto si è appreso - sulla vicenda, anticipata dalla Gazzetta del Sud, vige uno stretto riserbo - i militari dell'Arma, nel corso di una perquisizione domiciliare, avrebbero sequestrato il cellulare e gli abiti usati dal giovane nelle foto social. L'aggressione sventata si è verificata a pochi giorni dall'aggressione con lama di cui è stata vittima Isabella Marsilio, la docente di Roma colpita da un suo alunno di 13 anni.