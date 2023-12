Roma, Lamborghini Urus consegnata alla Polizia di Stato, entrerà in servizio nel 2024

La consegna La cerimonia si è svolta alla presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Vittorio Pisani e di Stephan Winkelmann Chairman e CEO di Automobili Lamborghini. Nel corso dell’evento Stephan Winkelmann ha consegnato le chiavi della vettura al Ministro dell’Interno Piantedosi. La collaborazione tra Automobili Lamborghini e la Polizia di Stato è iniziata nel 2004 e la Urus Performante è il sesto esemplare Lamborghini a entrare nella flotta della Polizia Stradale. Il Super SUV si va ad aggiungere alla Huracán LP610-4, per essere impiegata per servizi speciali tra cui il trasporto sanitario urgente di organi e plasma.

Le caratteristiche Urus Performante è stata allestita dai tecnici Lamborghini a Sant’Agata Bolognese, a partire dagli esterni, seguendo le specifiche della Polizia. La livrea è stata disegnata dal Centro Stile Lamborghini e combina il classico “Azzurro Polizia di Stato” al bianco con le fasce tricolori sui brancardi e sulla linea di cintura. Sulle portiere sono stati applicati i loghi della Polizia in pellicola riflettente, mentre sul tetto è stata installata una barra luminosa con luci Led blu a 360°, combinata con una sirena elettrica bitonale. L’abitacolo è stato personalizzato con vari elementi indispensabili per il servizio di pubblica sicurezza, tra cui un cassetto blindato porta arma, un pannello per messaggi grafici abbattibile e uno speciale vano alloggiato nel bagagliaio per lo stivaggio delle attrezzature di ordinanza e di un defibrillatore per interventi di pronto soccorso.

Completa la dotazione un frigo portatile per il trasporto organi comprensivo di display e datalogger per monitoraggio costante della temperatura interna. Urus Performante è equipaggiata col motore V8 biturbo da 666 CV di potenza massima e 850 Nm di coppia a regimi da 2.300 a 4.500 giri al minuto, che garantisce una accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,3 secondi e una velocità massima di 306 km/h. Prestazioni che, abbinate a una dinamica di guida best in class, hanno consentito di far segnare il miglior tempo (10:32.064) per SUV di serie sul percorso della celebre Pikes Peak Hillclimb nel 2022.